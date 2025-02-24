Резолюция Украины в ООН — Сибига прокомментировал голосование

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в понедельник, 24 февраля, поддержала резолюцию Украины. Она призывает к деэскалации и скорейшему прекращению боевых действий в Украине.

На это отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook.

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"Иногда бороться за правду непросто. Но в конце концов именно правда творит историю. Мы ценим каждое из 93 государств-членов ООН, которые поддержали нашу резолюцию, все ее правдивые формулировки и ее четкое желание достичь справедливого и прочного мира", — написал Сибига.

Он отметил, что резолюция призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и осуждает участие КНДР в войне на стороне России. Министр подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена и уточнил, что через три года глобальная поддержка Украины остается прочной.

Результаты голосования за резолюцию. Фото: Facebook/Андрей Сибига

"Украина и более широкое международное сообщество также, несомненно, заметят компанию государств-членов, которые голосовали против. Но в конце концов, несмотря на все препятствия, украинская дипломатия доказала способность отстаивать принципы и правду", — добавил Сибига.

Он поблагодарил европейских коллег за эффективное дипломатическое взаимодействие ради такого результата и считает, что сегодняшнее голосование показало новую силу Европы.

Скриншот поста Сибиги

Напомним, резолюция, которую поддержали в ООН, требует от России немедленно вывести свои войска из Украины.

Однако некоторые крупные страны высказались против такого решения. Речь идет о, в частности, Соединенных Штатах Америки.