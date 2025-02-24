Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України — хто проголосував проти

Генасамблея ООН. Фото: скриншот

Генеральна Асамблея Організації Обʼєднаних Націй проголосувала за резолюцію України щодо негайно виведення російських військ. Водночас деякі країни висловилися проти, зокрема Сполучені Штати Америки.

Про це стало відомо з результатів голосування.

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Результати голосування. Фото: скриншот

Проти резолюції України в ООН проголосували:

Білорусь;

Буркіна-Фасо (країна в Західній Африці);

Бурунді (Східна Африка);

Центральноафриканська Республіка;

Демократична Республіка Конго;

Екваторіальна Ґвінея;

Гаїті;

Угорщина;

Ізраїль;

Малі;

Мальта;

Нігерія;

Палау;

Росія;

Судан;

Сполучені Штати Америки.

Водночас від голосування утрималися: Аргентина, Бангладеш, Китай, Колумбія, Коста-Ріка, Ефіопія, Іран, Індія, Казахстан, Пакистан, Саудівська Аравія, Узбекистан та ще декілька країн.

Нагадаємо, 24 лютого Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію, запропоновану Україною у співпраці з партнерами.

Крім того, Сполучені Штати Америки внесли до ООН резолюцію для голосування, яка прирівнює дії України до Росії.