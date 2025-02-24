Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України — хто проголосував проти

Резолюція України в ООН — які країни проголосували проти
Генеральна Асамблея Організації Обʼєднаних Націй проголосувала за резолюцію України щодо негайно виведення російських військ. Водночас деякі країни висловилися проти, зокрема Сполучені Штати Америки.
Про це стало відомо з результатів голосування.
Українська резолюція
Проти резолюції України в ООН проголосували:
- Білорусь;
- Буркіна-Фасо (країна в Західній Африці);
- Бурунді (Східна Африка);
- Центральноафриканська Республіка;
- Демократична Республіка Конго;
- Екваторіальна Ґвінея;
- Гаїті;
- Угорщина;
- Ізраїль;
- Малі;
- Мальта;
- Нігерія;
- Палау;
- Росія;
- Судан;
- Сполучені Штати Америки.
Водночас від голосування утрималися: Аргентина, Бангладеш, Китай, Колумбія, Коста-Ріка, Ефіопія, Іран, Індія, Казахстан, Пакистан, Саудівська Аравія, Узбекистан та ще декілька країн.
Нагадаємо, 24 лютого Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію, запропоновану Україною у співпраці з партнерами.
Крім того, Сполучені Штати Америки внесли до ООН резолюцію для голосування, яка прирівнює дії України до Росії.
Читайте Новини.LIVE!