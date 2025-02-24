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Резолюція України в ООН — які країни проголосували проти

24 лютого 2025 19:27
Аркадій Пастула - Редактор
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України — хто проголосував проти
Генасамблея ООН. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Генеральна Асамблея Організації Обʼєднаних Націй проголосувала за резолюцію України щодо негайно виведення російських військ. Водночас деякі країни висловилися проти, зокрема Сполучені Штати Америки.

Про це стало відомо з результатів голосування.

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Результати голосування. Фото: скриншот

Проти резолюції України в ООН проголосували:

  • Білорусь;
  • Буркіна-Фасо (країна в Західній Африці);
  • Бурунді (Східна Африка);
  • Центральноафриканська Республіка;
  • Демократична Республіка Конго;
  • Екваторіальна Ґвінея;
  • Гаїті;
  • Угорщина;
  • Ізраїль;
  • Малі;
  • Мальта;
  • Нігерія;
  • Палау;
  • Росія;
  • Судан;
  • Сполучені Штати Америки.

Водночас від голосування утрималися: Аргентина, Бангладеш, Китай, Колумбія, Коста-Ріка, Ефіопія, Іран, Індія, Казахстан, Пакистан, Саудівська Аравія, Узбекистан та ще декілька країн.

Нагадаємо, 24 лютого Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію, запропоновану Україною у співпраці з партнерами.

Крім того, Сполучені Штати Америки внесли до ООН резолюцію для голосування, яка прирівнює дії України до Росії

США війна ООН голосування резолюція Росія 3 роки війни
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