Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины — кто проголосовал против

Генассамблея ООН. Фото: скриншот

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за резолюцию Украины о немедленном выводе российских войск. В то же время некоторые страны высказались против, в частности Соединенные Штаты Америки.

Об этом стало известно из результатов голосования.

Читайте также:

Украинская резолюция

Результаты голосования. Фото: скриншот

Против резолюции Украины в ООН проголосовали:

Беларусь;

Буркина-Фасо (страна в Западной Африке);

Бурунди (Восточная Африка);

Центральноафриканская Республика;

Демократическая Республика Конго;

Экваториальная Гвинея;

Гаити;

Венгрия;

Израиль;

Мали;

Мальта;

Нигерия;

Палау;

Россия;

Судан;

Соединенные Штаты Америки.

В то же время от голосования воздержались: Аргентина, Бангладеш, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Эфиопия, Иран, Индия, Казахстан, Пакистан, Саудовская Аравия, Узбекистан и еще несколько стран.

Напомним, 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию, предложенную Украиной в сотрудничестве с партнерами.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки внесли в ООН резолюцию для голосования, которая приравнивает действия Украины к России.