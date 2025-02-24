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Резолюция Украины в ООН — какие страны проголосовали против

24 февраля 2025 19:27
Аркадий Пастула - Редактор
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины — кто проголосовал против
Генассамблея ООН. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за резолюцию Украины о немедленном выводе российских войск. В то же время некоторые страны высказались против, в частности Соединенные Штаты Америки.

Об этом стало известно из результатов голосования.

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Результаты голосования. Фото: скриншот

Против резолюции Украины в ООН проголосовали:

  • Беларусь;
  • Буркина-Фасо (страна в Западной Африке);
  • Бурунди (Восточная Африка);
  • Центральноафриканская Республика;
  • Демократическая Республика Конго;
  • Экваториальная Гвинея;
  • Гаити;
  • Венгрия;
  • Израиль;
  • Мали;
  • Мальта;
  • Нигерия;
  • Палау;
  • Россия;
  • Судан;
  • Соединенные Штаты Америки.

В то же время от голосования воздержались: Аргентина, Бангладеш, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Эфиопия, Иран, Индия, Казахстан, Пакистан, Саудовская Аравия, Узбекистан и еще несколько стран.

Напомним, 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию, предложенную Украиной в сотрудничестве с партнерами.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки внесли в ООН резолюцию для голосования, которая приравнивает действия Украины к России.

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