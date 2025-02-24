Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины — кто проголосовал против

Резолюция Украины в ООН — какие страны проголосовали против
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за резолюцию Украины о немедленном выводе российских войск. В то же время некоторые страны высказались против, в частности Соединенные Штаты Америки.
Об этом стало известно из результатов голосования.
Украинская резолюция
Против резолюции Украины в ООН проголосовали:
- Беларусь;
- Буркина-Фасо (страна в Западной Африке);
- Бурунди (Восточная Африка);
- Центральноафриканская Республика;
- Демократическая Республика Конго;
- Экваториальная Гвинея;
- Гаити;
- Венгрия;
- Израиль;
- Мали;
- Мальта;
- Нигерия;
- Палау;
- Россия;
- Судан;
- Соединенные Штаты Америки.
В то же время от голосования воздержались: Аргентина, Бангладеш, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Эфиопия, Иран, Индия, Казахстан, Пакистан, Саудовская Аравия, Узбекистан и еще несколько стран.
Напомним, 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию, предложенную Украиной в сотрудничестве с партнерами.
Кроме того, Соединенные Штаты Америки внесли в ООН резолюцию для голосования, которая приравнивает действия Украины к России.
Читайте Новини.LIVE!