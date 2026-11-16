Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та віцепрем'єр-міністерка, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що за останні шість місяців Києву та Будапешту вдалося суттєво покращити двосторонні відносини. Про це він повідомив 16 листопада після переговорів із віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан у Брюсселі. Сторони також домовилися підготувати нову зустріч лідерів держав до кінця місяця.

Про це повідомляє МЗС України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Україна та Угорщина готують зустріч лідерів

Сибіга наголосив, що Україна прагне розвивати добросусідські зв'язки з Угорщиною.

Після зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра в Дубліні глави МЗС двох країн зустрілися у Брюсселі, де обговорили домовленість про організацію зустрічі лідерів країн, яка відбудеться до кінця листопада.

Які питання обговорили Сибіга та Орбан

Під час зустрічі міністри розглянули низку важливих питань. Зокрема, йшлося про:

Читайте також:

розвиток інфраструктури та транспортного сполучення;

торгівлю й енергетичну співпрацю;

захист прав національних меншин;

регіональну безпеку;

вступ України до Європейського Союзу.

Окремо Сибіга нагадав, що 3 грудня виповниться 35 років із дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною.

"Ми працюємо над тим, щоб наповнити нашу співпрацю конкретними проєктами, які матимуть взаємну користь для обох держав", — наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром під час зустрічі у Брюсселі обговорили європейську інтеграцію України, дипломатичні шляхи завершення війни, торгівлю та відновлення співпраці між країнами.

Також Новини.LIVE писали про заяву Кирила Буданова щодо майбутнього українсько-угорських відносин. Під час відкриття погруддя колишнього прем'єр-міністра Угорщини Імре Надя в Києві він закликав будувати співпрацю на взаємній повазі, довірі та спільній безпеці. Буданов також запропонував встановити в Будапешті погруддя українського поета й дисидента Василя Стуса.