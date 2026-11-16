Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и вице-премьер-министр, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за последние шесть месяцев Киеву и Будапешту удалось существенно улучшить двусторонние отношения. Об этом он сообщил 16 ноября после переговоров с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан в Брюсселе. Стороны также договорились подготовить новую встречу лидеров государств до конца месяца.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Новини.LIVE.

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Украина и Венгрия готовят встречу лидеров

Сибига подчеркнул, что Украина стремится развивать добрососедские связи с Венгрией.

После встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в Дублине главы МИД двух стран встретились в Брюсселе, где обсудили договоренность об организации встречи лидеров стран, которая состоится до конца ноября.

Какие вопросы обсудили Сибига и Орбан

В ходе встречи министры рассмотрели ряд важных вопросов. В частности, речь шла о:

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развитии инфраструктуры и транспортного сообщения;

торговлю и энергетическое сотрудничество;

защиту прав национальных меньшинств;

региональную безопасность;

вступление Украины в Европейский Союз.

Отдельно Сибига напомнил, что 3 декабря исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Венгрией.

"Мы работаем над тем, чтобы наполнить наше сотрудничество конкретными проектами, которые принесут взаимную пользу обоим государствам", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время встречи в Брюсселе обсудили европейскую интеграцию Украины, дипломатические пути завершения войны, торговлю и возобновление сотрудничества между странами.

Также Новини.LIVE писали о заявлении Кирилла Буданова относительно будущего украинско-венгерских отношений. Во время открытия бюста бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя в Киеве он призвал строить сотрудничество на основе взаимного уважения, доверия и общей безопасности. Буданов также предложил установить в Будапеште бюст украинского поэта и диссидента Василия Стуса.