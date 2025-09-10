Чи можуть країни НАТО збивати російські цілі над Україною — Сибіга відповів

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, чи здатні країни НАТО збивати цілі російських окупантів над Україною. За його словами, це інтерес сусідніх країн.

Про це Андрій Сибіга сказав у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 10 вересня.

Збиття російських цілей над Україною країнами НАТО

"Ми виходимо з того, що це інтерес наших сусідів, повітряний простір яких був порушений повітряними обʼєктами РФ. У нас по периметру практично зачепило вже всіх. У переважній більшості з них є відповідні системи, які можуть допомагати, в тому числі нам, збивати повітряні цілі над нашою територією", — наголосив Сибіга.

За його словами, трапляються випадки, коли просто можуть замовчати. Водночас він зазначив, що зараз таке не пройде.

Міністр вважає, що політика слабкості та задобрювання агресора лише спонукає. Він нагадав про російський удар по будівлі уряду, а наразі вже — порушення повітряного простору країни НАТО.

"Це тест, Росія тестує, вона провокує і твердість реакції — це єдине що може зупинити російську агресію", — наголосив Сибіга.

Він пояснив, що підтримка сусідніх країн у збиванні російських цілей потребує комплексного рішення, яке має бути ухвалене відповідно до процедур Вашингтонського договору в рамках Альянсу.

"Але масштаб викликів і ризиків співмірний з таким рішенням. Якщо зараз не зупинити, то ракети полетять далі в європейські столиці", — додав глава МЗС України.

