Могут ли страны НАТО сбивать российские цели над Украиной — Сибига ответил

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, способны ли страны НАТО сбивать цели российских оккупантов над Украиной. По его словам, это интерес соседних стран.

Об этом Андрей Сибига сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 10 сентября.

Сбитие российских целей над Украиной странами НАТО

"Мы исходим из того, что это интерес наших соседей, воздушное пространство которых было нарушено воздушными объектами РФ. У нас по периметру практически зацепило уже всех. У подавляющего большинства из них есть соответствующие системы, которые могут помогать, в том числе нам, сбивать воздушные цели над нашей территорией", — подчеркнул Сибига.

По его словам, бывают случаи, когда просто могут замолчать. В то же время он отметил, что сейчас такое не пройдет.

Министр считает, что политика слабости и задабривания агрессора только побуждает. Он напомнил о российском ударе по зданию правительства, а сейчас уже — нарушение воздушного пространства страны НАТО.

"Это тест, Россия тестирует, она провоцирует и твердость реакции — это единственное, что может остановить российскую агрессию", — подчеркнул Сибига.

Он объяснил, что поддержка соседних стран в сбивании российских целей требует комплексного решения, которое должно быть принято в соответствии с процедурами Вашингтонского договора в рамках Альянса.

"Но масштаб вызовов и рисков соизмерим с таким решением. Если сейчас не остановить, то ракеты полетят дальше в европейские столицы", — добавил глава МИД Украины.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши дронами России.

Известно, что с начала большой войны в Польшу залетели 31 беспилотник и ракета. В то же время в НАТО не заявляют о нападении.