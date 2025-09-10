Могут ли страны НАТО сбивать российские цели над Украиной — Сибига ответил

Сибига объяснил, может ли НАТО сбивать цели россиян над Украиной
Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, способны ли страны НАТО сбивать цели российских оккупантов над Украиной. По его словам, это интерес соседних стран.
Об этом Андрей Сибига сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 10 сентября.
Сбитие российских целей над Украиной странами НАТО
"Мы исходим из того, что это интерес наших соседей, воздушное пространство которых было нарушено воздушными объектами РФ. У нас по периметру практически зацепило уже всех. У подавляющего большинства из них есть соответствующие системы, которые могут помогать, в том числе нам, сбивать воздушные цели над нашей территорией", — подчеркнул Сибига.
По его словам, бывают случаи, когда просто могут замолчать. В то же время он отметил, что сейчас такое не пройдет.
Министр считает, что политика слабости и задабривания агрессора только побуждает. Он напомнил о российском ударе по зданию правительства, а сейчас уже — нарушение воздушного пространства страны НАТО.
"Это тест, Россия тестирует, она провоцирует и твердость реакции — это единственное, что может остановить российскую агрессию", — подчеркнул Сибига.
Он объяснил, что поддержка соседних стран в сбивании российских целей требует комплексного решения, которое должно быть принято в соответствии с процедурами Вашингтонского договора в рамках Альянса.
"Но масштаб вызовов и рисков соизмерим с таким решением. Если сейчас не остановить, то ракеты полетят дальше в европейские столицы", — добавил глава МИД Украины.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши дронами России.
Известно, что с начала большой войны в Польшу залетели 31 беспилотник и ракета. В то же время в НАТО не заявляют о нападении.
