Головна Новини дня Сибіга озвучив ключову мету візиту української делегації до США

Сибіга озвучив ключову мету візиту української делегації до США

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 17:29
Переговори України та США — Андрій Сибіга озвучив ціль української делегації
Андрій Сибіга. Фото: Reuters

Українська делегація 29 листопада вирушила на переговори до США. Головна ціль поїздки — наблизити справедливий мир для українців.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Сибіга про ціль переговорів у США

За словами міністра, делегація має чіткий план — захистити національні інтереси, забезпечити безпеку держави та домогтися рішень, які реально пришвидшать закінчення війни.

"Делегація має директиви, усі необхідні процедурні заходи були здійснені. Тому ми їдемо із твердою та чіткою позицією захисту національних інтересів. Але найголовніше — це використати момент, пришвидшити мирні зусилля", — сказав Сибіга.

Міністр також подякував Сполученим Штатам і особисто президенту Дональду Трампу за їхню залученість до пошуку шляхів миру. На його переконання, зараз ці зусилля можуть стати вирішальними та дати шанс на реальний прогрес у припиненні російської агресії.

"Ми вдячні США та президенту Трампу. Нам важливого продовження цього треку та залученість Сполучених Штатів у мирний процес. Ми перебуваємо в моменті, щоб ці зусилля отримали правильну динаміку для наближення справедливого миру для нашої країни, щоб ми знову повернули нормальність у життя українців", — наголосив міністр.

Нагадаємо, згідно з указом президента українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Також у склад групу увійшли очільник ГУР Кирило Буданов, перший замміністра закордонних справ Сергій Кислиця, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та інші.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що США засекретили "мирний план" щодо України.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
