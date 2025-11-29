Переговоры Украины и США - Андрей Сибига озвучил цель украинской делегации

Андрей Сибига. Фото: Reuters

Украинская делегация 29 ноября отправилась на переговоры в США. Главная цель поездки — приблизить справедливый мир для украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Сибига о цели переговоров в США

По словам министра, делегация имеет четкий план - защитить национальные интересы, обеспечить безопасность государства и добиться решений, которые реально ускорят окончание войны.

"Делегация имеет директивы, все необходимые процедурные мероприятия были осуществлены. Поэтому мы едем с твердой и четкой позицией защиты национальных интересов. Но самое главное — это использовать момент, ускорить мирные усилия", — сказал Сибига.

Министр также поблагодарил Соединенные Штаты и лично президента Дональда Трампа за их вовлеченность в поиск путей мира. По его убеждению, сейчас эти усилия могут стать решающими и дать шанс на реальный прогресс в прекращении российской агрессии.

"Мы благодарны США и президенту Трампу. Нам важно продолжение этого трека и вовлеченность Соединенных Штатов в мирный процесс. Мы находимся в моменте, чтобы эти усилия получили правильную динамику для приближения справедливого мира для нашей страны, чтобы мы снова вернули нормальность в жизнь украинцев",— подчеркнул министр.

Напомним, согласно указу президента украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Также в состав группу вошли глава ГУР Кирилл Буданов, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и другие.

Также ранее СМИ сообщали, что США засекретили "мирный план" по Украине.