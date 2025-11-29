Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига озвучил ключевую цель визита украинской делегации в США

Сибига озвучил ключевую цель визита украинской делегации в США

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 17:29
Переговоры Украины и США - Андрей Сибига озвучил цель украинской делегации
Андрей Сибига. Фото: Reuters

Украинская делегация 29 ноября отправилась на переговоры в США. Главная цель поездки — приблизить справедливый мир для украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Сибига о цели переговоров в США

По словам министра, делегация имеет четкий план - защитить национальные интересы, обеспечить безопасность государства и добиться решений, которые реально ускорят окончание войны.

"Делегация имеет директивы, все необходимые процедурные мероприятия были осуществлены. Поэтому мы едем с твердой и четкой позицией защиты национальных интересов. Но самое главное — это использовать момент, ускорить мирные усилия", — сказал Сибига.

Министр также поблагодарил Соединенные Штаты и лично президента Дональда Трампа за их вовлеченность в поиск путей мира. По его убеждению, сейчас эти усилия могут стать решающими и дать шанс на реальный прогресс в прекращении российской агрессии.

"Мы благодарны США и президенту Трампу. Нам важно продолжение этого трека и вовлеченность Соединенных Штатов в мирный процесс. Мы находимся в моменте, чтобы эти усилия получили правильную динамику для приближения справедливого мира для нашей страны, чтобы мы снова вернули нормальность в жизнь украинцев",— подчеркнул министр.

Напомним, согласно указу президента украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Также в состав группу вошли глава ГУР Кирилл Буданов, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и другие.

Также ранее СМИ сообщали, что США засекретили "мирный план" по Украине.

США переговоры Андрей Сибига Украина мирный план
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации