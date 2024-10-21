Сибіга у Туреччині зустрівся з Ердоганом — про що йшлося

Сибіга обговорив з Ердоганом співпрацю в оборонній сфері, — МЗС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 21 жовтня, провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Серед тем розмови була підтримка територіальної цілісності України.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
Зустріч Сибіги з Ердоганом
Відомо, що зустріч була закрита від преси. Однак у МЗС зазначили, що Сибіга та Ердоган обговорили підтримку територіальної цілісності України, Крим та інші тимчасово окуповані території.
"Я підкреслив зацікавленість України у подальшому розвитку співпраці між Україною та Туреччиною, особливо в оборонній сфері", — сказав український міністр.
Також він наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Крім того, представники країн обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.
Раніше головний радник президента Туреччини Ялчин Топчу заявив, що країна виступає за повернення Україні окупованих територій включно з Кримом.
А посол України у Туреччині Василь Боднар розповів про плани щодо проведення другого Саміту миру. За його словами, на заході можуть бути представники Росії.
Читайте Новини.LIVE!