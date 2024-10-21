Сибига в Турции встретился с Эрдоганом — о чем говорилось

Сибига обсудил с Эрдоганом сотрудничество в оборонной сфере, — МИД
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 21 октября, провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди тем разговора была поддержка территориальной целостности Украины.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Встреча Сибиги с Эрдоганом
Известно, что встреча была закрыта от пресы. Однако в МИД отметили, что Сибига и Эрдоган обсудили поддержку территориальной целостности Украины, Крыма и других временно оккупированных территорий.
"Я подчеркнул заинтересованность Украины в дальнейшем развитии сотрудничества между Украиной и Турцией, особенно в оборонной сфере", — сказал украинский министр.
Также он отметил важность обеспечения свободы судоходства в Черном море. Кроме того, представители стран обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру в Украине.
Ранее главный советник президента Турции Ялчин Топчу заявил, что страна выступает за возвращение Украине оккупированных территорий, включая Крым.
А посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал о планах по проведению второго Саммита мира. По его словам, на мероприятии могут находиться представители России.
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