Окупанти все частіше обстрілюють власні населені пункти в Курській області — деталі від Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: "Главком"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти все частіше обстрілюють власні населені пункти. Йдеться про Курську область.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х у суботу, 19 жовтня.

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"У Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти. Артилерійські та авіаційні удари без усякого милосердя до мирних жителів. Типова російська тактика спаленої землі, яку вони тепер використовують на власних селах і містах", — заявив Сибіга.

За словами міністра, Росія нехтує людським життям — як всередині країни, так і за кордоном.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, через погіршення погодних умов у Курській області Росії ведення бойових дій стало ускладненим для обох сторін. Окупанти частіше використовують артилерію.

Також на Курщині триває наступальна операція ЗСУ. Бійці продемонстрували кадри штурмових дій.