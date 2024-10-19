Оккупанты все чаще обстреливают собственные населенные пункты в Курской области — детали от Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: "Главком"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты все чаще обстреливают собственные населенные пункты. Речь идет о Курской области.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети Х в субботу, 19 октября.

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"В Курской области россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты. Артиллерийские и авиационные удары без всякого милосердия к мирным жителям. Типичная российская тактика сожженной земли, которую они теперь используют на собственных селах и городах", — заявил Сибига.

По словам министра, Россия пренебрегает человеческой жизнью — как внутри страны, так и за границей.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Курской области России ведение боевых действий стало усложненным для обеих сторон. Оккупанты чаще используют артиллерию.

Также на Курщине продолжается наступательная операция ВСУ. Бойцы продемонстрировали кадры штурмовых действий.