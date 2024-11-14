Дозвіл на удари вглиб Росії — Сибіга зробив заяву

Андрій Сибіга та Ентоні Блінкен. Фото: Andrii Sybiha/X

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Після чого український чиновник заявив про "обережний оптимізм" після обговорення можливості далекобійних ударів по території Росії.

Про це повідомило видання Reuters у четвер, 14 листопада.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що він "обережно оптимістичний" після обговорення з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном євроатлантичної інтеграції та можливості завдання ударів вглиб території Росії.

Як пише Reuters, союзники, включно зі Сполученими Штатами, не бажають дозволяти дальні атаки через побоювання подальшої ескалації конфлікту, а деякі з них виступають проти запрошення України до вступу в НАТО.

"Ми обговорювали питання дальніх ударів та євроатлантичної інтеграції. І тут ми також налаштовані обережно оптимістично", — цитує Reuters Сибігу.

Переговори Сибіги та Блінкена у Брюсселі відбулися за тиждень після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Трамп давно критикує масштаби американської фінансової та військової допомоги Україні і пообіцяв швидко закінчити війну, не пояснюючи, як саме.

Допомога США Україні

Україна та її європейські партнери побоюються, що це означатиме прийняття миру на умовах Росії, що призведе до значних територіальних втрат і унеможливить вступ України до НАТО. Адміністрація Байдена, що йде у відставку, пообіцяла швидко надати те, що залишилося від обіцяних пакетів допомоги, до повернення Трампа в Білий дім у січні.

Сибіга повідомив, що його переговори в Брюсселі також торкнулися військової допомоги.

"Ми маємо чітку картину — чіткі часові рамки, чіткі обсяги — того, що буде надано Україні до кінця року. Це допомагає нам стратегічно планувати наші дії на полі бою", — сказав міністр МЗС.

Нагадаємо, прем’єр Великої Британії Кір Стармер закликатиме Джо Байдена терміново виділити для України 20 мільярдів доларів кредиту до того, як Трамп обійме на посаду.

Раніше Новини.LIVE писали, що Британія та Франція хочуть завадити планам Дональда Трампа щодо скорочення допомоги Україні. Лідери країн зустрілися для обговорення питання.