Удари вглиб РФ — Франція та Британія переконують США дати Україні дозвіл

Сергій Кузан. Фото: УЦБС

Франція та Велика Британія активно працюють над тим, щоб розширити можливості України на полі бою. Мова йде про те, щоб Сполучені Штати Америки дали дозвіл Україні бити далекобійною зброєю по території Росії.

Про це повідомив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі телеканалу телеканал "Ми — Україна" у вівторок, 12 листопада.

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Макрон і Стармер намагаються змінити позицію США щодо далекобійності

За словами Сергія Кузана, президент Франції Емануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зараз докладають дипломатичних зусиль, аби Україна отримала дозвіл бити ракетами великої дальності по території РФ.

"Ми пам’ятаємо, що Держсекретар Остін озвучував позицію США про те, що вони не підтримують далекобійні удари вглиб РФ. Але тепер ми бачимо, що і Макрон, і Стармер намагаються цю позицію змінити", — зауважив Кузан.

Голова Українського центру безпеки та співпраці також зазначив, що такі дії Франції та Британії показують адміністрації Дональда Трампа, що країни готові взяти на себе відповідальність, але вимагають відповідних повноважень та дозволів від США.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, прем’єр Великої Британії Кір Стармер закличе Джо Байдена терміново виділити для України 20 мільярдів доларів кредиту, до того як Трамп вступить на посаду.

За даними ЗМІ, Британія та Франція хочуть завадити планам Дональда Трампа щодо скорочення допомоги Україні. Лідери країн зустрілись, аби обговорити це.