Франция и Британия убеждают США дать Украине разрешение избивать вглубь РФ

Сергей Кузан. Фото: УЦБС

Франция и Великобритания активно работают над тем, чтобы расширить возможности Украины на поле боя. Речь идет о том, чтобы Соединенные Штаты Америки дали разрешение Украине бить дальнобойным оружием по территории России.

Об этом сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире телеканала телеканал "Мы — Украина" во вторник, 12 ноября.

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Макрон и Стармер пытаются изменить позицию США по дальнобойности

По словам Сергея Кузана, президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер сейчас прилагают дипломатические усилия, чтобы Украина получила разрешение бить ракетами большой дальности по территории РФ.

"Мы помним, что Госсекретарь Остин озвучивал позицию США о том, что они не поддерживают дальнобойные удары вглубь РФ. Но теперь мы видим, что и Макрон, и Стармер пытаются изменить эту позицию", — отметил Кузан.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества также додал, что такие действия Франции и Британии показывают администрации Дональда Трампа, что страны готовы взять на себя ответственность, но требуют соответствующих полномочий и разрешений США.

Напомним, по информации СМИ, премьер Великобритании Кир Стармер будет просить Джо Байдена срочно выделить для Украины 20 миллиардов долларов кредита, прежде чем Трамп вступит в должность.

По данным СМИ, Британия и Франция хотят помешать планам Дональда Трампа по сокращению помощи Украине.