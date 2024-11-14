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Сибига обсудил с Блинкеном разрешение на удары по РФ — результат

14 ноября 2024 10:51
Галина Шподарева - редактор
Разрешение на удары вглубь России — Сибига сделал заявление
Андрей Сибига и Энтони Блинкен. Фото: Andrii Sybiha/X
Галина Шподарева - редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. После чего украинский чиновник заявил об "осторожном оптимизме" после обсуждения возможности дальнобойных ударов по территории России

Об этом сообщило издание Reuters в четверг, 14 ноября.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что он "осторожно оптимистичен" после обсуждения с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном евроатлантической интеграции и возможности нанесения ударов вглубь территории России.

Как пишет Reuters, союзники, включая Соединенные Штаты, не желают позволять дальние атаки из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта, а некоторые из них выступают против приглашения Украины к вступлению в НАТО.

"Мы обсуждали вопрос дальних ударов и евроатлантической интеграции. И здесь мы также настроены осторожно оптимистично", — цитирует Reuters Сибигу.

Переговоры Сибиги и Блинкена в Брюсселе состоялись через неделю после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп давно критикует масштабы американской финансовой и военной помощи Украине и пообещал быстро закончить войну, не объясняя, как именно.

Помощь США Украине

Украина и ее европейские партнеры опасаются, что это будет означать принятие мира на условиях России, что приведет к значительным территориальным потерям и сделает невозможным вступление Украины в НАТО. Уходящая в отставку администрация Байдена пообещала быстро предоставить то, что осталось от обещанных пакетов помощи, до возвращения Трампа в Белый дом в январе.

Сибига сообщил, что его переговоры в Брюсселе также коснулись военной помощи.

"Мы имеем четкую картину — четкие временные рамки, четкие объемы — того, что будет предоставлено Украине до конца года. Это помогает нам стратегически планировать наши действия на поле боя", — сказал министр МИД. 

Напомним, премьер Великобритании Кир Стармер будет призывать Джо Байдена срочно выделить для Украины 20 миллиардов долларов кредита до того, как Трамп вступит в должность.

Ранее Новини.LIVE писали, что Британия и Франция хотят помешать планам Дональда Трампа по сокращению помощи Украине. Лидеры стран встретились для обсуждения вопроса.

переговоры МИД Андрей Сибига Энтони Блинкен война в Украине ситуация на фронте

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