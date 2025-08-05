Сибіга заявив, Україна налаштована досягти справедливого та сталого миру

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 5 серпня, міністр закордонних справ України виступив під час відкриття Національного дня України на виставці ЕКСПО-2025 у Японії. У своєму зверненні він підкреслив, що Україна рішуче налаштована досягти миру вже у 2025 році.

Про це повідомляє МЗС.

Реклама

Читайте також:

Україна налаштована досягти справедливого та сталого миру

Під час відкриття Національного дня України на ЕКСПО-2025 у Японії Андрій Сибіга підкреслив важливість досягнення справедливого й сталого миру. Він заявив, що Україна налаштована забезпечити мир уже в поточному році.

"Територіальна цілісність і суверенітет мають бути відновлені. Сила міжнародного права має перемогти над безправ'ям злочинної сили", — підкреслив міністр закордонних справ.

Він констатував, що Україна гідно захищається від російської агресії. Глава МЗС наголосив, що сьогодні наша держава — контрибутор глобальної безпеки.

Нагадаємо, що раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що вже цього тижня у світу з’явиться шанс зупинити війну, розв’язану Росією проти України.

До цього 29 липня американський лідер Дональд Трамп повідомив про старт десятиденного ультиматуму Росії для завершення війни.