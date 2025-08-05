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Головна Новини дня Сибіга назвав бажаний термін завершення війни — коли це можливо

Сибіга назвав бажаний термін завершення війни — коли це можливо

Ua en ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 15:00
Сибіга заявив, Україна налаштована досягти справедливого та сталого миру
Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 5 серпня, міністр закордонних справ України виступив під час відкриття Національного дня України на виставці ЕКСПО-2025 у Японії. У своєму зверненні він підкреслив, що Україна рішуче налаштована досягти миру вже у 2025 році.

Про це повідомляє МЗС.

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Україна налаштована досягти справедливого та сталого миру 

Під час відкриття Національного дня України на ЕКСПО-2025 у Японії Андрій Сибіга підкреслив важливість досягнення справедливого й сталого миру. Він заявив, що Україна налаштована забезпечити мир уже в поточному році.

"Територіальна цілісність і суверенітет мають бути відновлені. Сила міжнародного права має перемогти над безправ'ям злочинної сили", — підкреслив міністр закордонних справ.

Він констатував, що Україна гідно захищається від російської агресії. Глава МЗС наголосив, що сьогодні наша держава — контрибутор глобальної безпеки.

Нагадаємо, що раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що вже цього тижня у світу з’явиться шанс зупинити війну, розв’язану Росією проти України. 

До цього 29 липня американський лідер Дональд Трамп повідомив про старт десятиденного ультиматуму Росії для завершення війни.

МЗС Андрій Сибіга війна в Україні війна припинення вогню
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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