Сибига заявил, Украина настроена достичь справедливого и устойчивого мира

Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 5 августа, министр иностранных дел Украины выступил во время открытия Национального дня Украины на выставке ЭКСПО-2025 в Японии. В своем обращении он подчеркнул, что Украина решительно настроена достичь мира уже в 2025 году.

Об этом сообщает МИД.

Реклама

Читайте также:

Украина настроена достичь справедливого и устойчивого мира

Во время открытия Национального дня Украины на ЭКСПО-2025 в Японии Андрей Сибига подчеркнул важность достижения справедливого и устойчивого мира. Он заявил, что Украина настроена обеспечить мир уже в текущем году.

"Территориальная целостность и суверенитет должны быть восстановлены. Сила международного права должна победить над бесправием преступной силы", —подчеркнул министр иностранных дел.

Он констатировал, что Украина достойно защищается от российской агрессии. Глава МИД подчеркнул, что сегодня наше государство — контрибутор глобальной безопасности.

Напомним, что ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что уже на этой неделе у мира появится шанс остановить войну, развязанную Россией против Украины.

До этого 29 июля американский лидер Дональд Трамп сообщил о старте десятидневного ультиматума России для завершения войны.