Єрмак виступив із заявою щодо можливості скорого завершення війни

Андрій Єрмак. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що вже цього тижня у світу з’явиться шанс зупинити війну, розв’язану Росією проти України. Це пов'язано із впливом США на Кремль.

Про це Єрмак повідомив в інтерв'ю для The Washington Post.

Реклама

Читайте також:

Єрмак про закінчення війни

Андрій Єрмак зазначив, що Дональд Трамп недвозначно дав сигнал: якщо Росія невідкладно не приступить до переговорів, на неї чекають серйозні наслідки.

Минулого тижня президент США скоротив раніше озвучений 50-денний термін до всього 10 днів і надіслав Путіну чіткий сигнал. Як підкреслив Андрій Єрмак, тепер ці попередження повинні бути підкріплені рішучими кроками, аби покласти край війні.

"Київ вітає цю ясність. Ми дякуємо Трампу за його тверду та безпомилкову відданість миру через силу. Це зобов'язання, яке ми поділяємо. Президент Володимир Зеленський зробив це основою опору України, і саме українська сила зберегла нашу націю живою. Ця сила — єдина мова, яку розуміє Путін", — йдеться в матеріалі.

Єрмак зазначив, що для реального зламу ходу війни потрібно значно посилити санкційний тиск. За його словами, Україна вже має чіткі пропозиції щодо подальших кроків. Особливу увагу, на думку голови Офісу Президента, слід зосередити на російському військово-промисловому комплексі.

Як можна повпливати на РФ задля закінчення війни

"Такі структури, як "Росатом", державне ядерне агентство Росії, та "Роскосмос", її космічне агентство, не є нейтральними цивільними установами, а стратегічними інструментами війни Путіна. "Росатом" підтримує розробку ядерної зброї та сприяє окупації Запорізької атомної електростанції. "Роскосмос" надає супутникові знімки та засоби зв'язку, які допомагають наводити російські ракетні удари", — зазначив Єрмак.

За словами Єрмака, обидві установи мають бути повністю включені до санкційних списків та втратити будь-які можливості співпраці з західними науковими й академічними інституціями.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив на потребі посилення заходів для повного блокування доступу Росії до міжнародних фінансових ресурсів. Він нагадав, що від’єднання частини російських банків від системи SWIFT у 2022 році стало вагомим кроком, проте звернув увагу, що "Газпромбанк" досі відіграє центральну роль у санкційній торгівлі — передусім у сфері енергетики та постачання товарів військового призначення.

Ще одним важливим фактором, за словами Єрмака, є повна економічна блокада. Наразі Росія продовжує отримувати мікрочипи та електроніку для дронів і ракет через Китай та країни Центральної Азії, а багато компонентів походять із Заходу.

"Війна Росії проти України створює ширші небезпеки для світу. Коли пожежа вирує так люто, потрібно діяти, перш ніж її полум'я поглине все. Останні заяви Трампа свідчать про те, що він розгледів дим і розуміє ставки. Ультиматум, який він поставив Путіну, закінчується пізніше цього тижня. Тисячі життів залежать від успіху того, що буде далі. Інструменти, щоб зупинити Росію, існують. Потрібна лише політична воля використовувати їх точно та з силою", — підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 29 липня президент США Дональд Трамп повідомив про старт десятиденного ультиматуму Росії. Якщо рішення щодо завершення війни в України впродовж цього терміну не буде, на росіян чекатимуть жорсткі санкції.

Також ми повідомляли, що американський лідер сумнівається, чи турбують санкції Володимира Путіна.