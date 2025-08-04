Ермак выступил с заявлением о возможности скорого завершения войны

Андрей Ермак. Фото: Telegram Андрея Ермака

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что уже на этой неделе у мира появится шанс остановить войну, развязанную Россией против Украины. Это связано с влиянием США на Кремль.

Об этом сообщает Ермак сообщил в интервью для The Washington Post.

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Андрей Ермак отметил, что Дональд Трамп недвусмысленно дал сигнал: если Россия безотлагательно не приступит к переговорам, ее ждут серьезные последствия.

На прошлой неделе президент США сократил ранее озвученный 50-дневный срок до всего 10 дней и послал Путину четкий сигнал. Как подчеркнул Андрей Ермак, теперь эти предупреждения должны быть подкреплены решительными шагами, чтобы положить конец войне.

"Киев приветствует эту ясность. Мы благодарим Трампа за его твердую и безошибочную преданность миру через силу. Это обязательство, которое мы разделяем. Президент Владимир Зеленский сделал это основой сопротивления Украины, и именно украинская сила сохранила нашу нацию живой. Эта сила — единственный язык, который понимает Путин", — говорится в материале.

Ермак отметил, что для реального слома хода войны нужно значительно усилить санкционное давление. По его словам, Украина уже имеет четкие предложения относительно дальнейших шагов. Особое внимание, по мнению главы Офиса Президента, следует сосредоточить на российском военно-промышленном комплексе.

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"Такие структуры, как "Росатом", государственное ядерное агентство России, и "Роскосмос", ее космическое агентство, не являются нейтральными гражданскими учреждениями, а стратегическими инструментами войны Путина. "Росатом" поддерживает разработку ядерного оружия и способствует оккупации Запорожской атомной электростанции. "Роскосмос" предоставляет спутниковые снимки и средства связи, которые помогают наводить российские ракетные удары", — отметил Ермак.

По словам Ермака, оба учреждения должны быть полностью включены в санкционные списки и потерять любые возможности сотрудничества с западными научными и академическими институтами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил необходимость усиления мер для полного блокирования доступа России к международным финансовым ресурсам. Он напомнил, что отсоединение части российских банков от системы SWIFT в 2022 году стало весомым шагом, однако обратил внимание, что "Газпромбанк" до сих пор играет центральную роль в санкционной торговле — прежде всего в сфере энергетики и поставок товаров военного назначения.

Еще одним важным фактором, по словам Ермака, является полная экономическая блокада. Сейчас Россия продолжает получать микрочипы и электронику для дронов и ракет через Китай и страны Центральной Азии, а многие компоненты происходят с Запада.

"Война России против Украины создает более широкие опасности для мира. Когда пожар бушует так яростно, нужно действовать, прежде чем его пламя поглотит все. Последние заявления Трампа свидетельствуют о том, что он разглядел дым и понимает ставки. Ультиматум, который он поставил Путину, истекает позже на этой неделе. Тысячи жизней зависят от успеха того, что будет дальше. Инструменты, чтобы остановить Россию, существуют. Нужна лишь политическая воля использовать их точно и с силой", — подытожил Андрей Ермак.

Напомним, 29 июля президент США Дональд Трамп сообщил о старте десятидневного ультиматума России. Если решения о завершении войны в Украине в течение этого срока не будет, россиян будут ждать жесткие санкции.

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