Чернівці — Україна Румунія Молдова залучають Польщу й Литву

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

У пʼятницю, 8 серпня, в Чернівцях стартує новий раунд політичних консультацій України, Румунії та Молдови. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що цього разу до перемовин приєднаються представники Польщі та Литви. Розширення формату має зміцнити безпеку Балтійсько-Чорноморського регіону.

Про це повідомляють Новини.LIVE.



Реклама

Читайте також:

Чому консультації розширюють до пʼяти держав

Міністр Андрій Сибіга підкреслив, що участь Варшави й Вільнюса є логічним кроком до спільної регіональної стратегії.

"Це сигнал того, що безпека в Балтійсько-Чорноморському регіоні є неподільною — у спільних інтересах безпеки, добросусідства та євроінтеграції", — зазначив очільник МЗС.

За словами Сибіги, порядок денний включатиме координацію зусиль щодо протидії російській агресії, захист критичної інфраструктури й розвиток транснаціональних транспортних і енергетичних коридорів.

"Маємо конкретні пропозиції, як посилити звʼязки та безпеку в Чорноморському басейні", — додав міністр, наголосивши на важливості тренувань українських військових у Румунії та спільних проєктів з енергетики.

Нагадаємо, що глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ розраховує завершити повномасштабну війну вже у 2025 році. Дипломат підкреслив, що Москва лише створює видимість мирних переговорів.

Раніше ми також інформували, що після переговорів з ізраїльським колегою Ґідеоном Сааром Сибіга повідомив: Київ і Тель-Авів планують поглибити стратегічне партнерство.