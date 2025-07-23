Як Україна поглиблює співпрацю із Ізраїлем - дані Сибіги

Андрій Сибіга. Фото: кадр з відео

Україна та Ізраїль мають намір поглибити стратегічне партнерство. Особливо це планується в галузях енергетики, кібербезпеки, медицини й оборонної промисловості.

Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Ізраїлю Ґідеоном Сааром у середу, 23 липня.

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За його словами, минулого року товарообіг між Україною та Ізраїлем зріс більш ніж на 65% і наблизився до позначки в 1 мільярд доларів. Ця динаміка, наголосив він, свідчить про значний потенціал для подальшого економічного зростання та зміцнення зв’язків між країнами.

"Маємо широкі можливості для співпраці в таких напрямках, як медицина, енергетика, агросектор і кібербезпека. Важливо не зупинятися на досягнутому", — зазначив Сибіга.

Він також підкреслив необхідність відновлення роботи спільної міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва, яка має стати майданчиком для ухвалення нових рішень.

Особливу увагу сторони приділили оборонній сфері. За словами Сибіги, вже обговорено низку перспективних проєктів, які можуть стати основою для технологічного партнерства між двома державами.

Нагадаємо, що 22 липня до України із офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар.

Стало відомо, що Україна та Ізраїль домовилися започаткувати окремий трек безпекового діалогу, який буде зосереджений на спільних кроках у відповідь на загрози з боку Ірану.