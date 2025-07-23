Как Украина углубляет сотрудничество с Израилем - данные Сибиги

Андрей Сибига. Фото: Reuters

Украина и Израиль намерены углубить стратегическое партнерство. Особенно это планируется в области энергетики, кибербезопасности, медицины и оборонной промышленности.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром в среду, 23 июля.

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По его словам, в прошлом году товарооборот между Украиной и Израилем вырос более чем на 65% и приблизился к отметке в 1 миллиард долларов. Эта динамика, подчеркнул он, свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего экономического роста и укрепления связей между странами.

"Есть широкие возможности для сотрудничества в таких направлениях, как медицина, энергетика, агросектор и кибербезопасность. Важно не останавливаться на достигнутом", — отметил Сибига.

Он также подчеркнул необходимость возобновления работы совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая должна стать площадкой для принятия новых решений.

Особое внимание стороны уделили оборонной сфере. По словам Сибиги, уже обсужден ряд перспективных проектов, которые могут стать основой для технологического партнерства между двумя государствами.

Напомним, что 22 июля в Украину с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Стало известно, что Украина и Израиль договорились начать отдельный трек диалога по безопасности, который будет сосредоточен на совместных шагах в ответ на угрозы со стороны Ирана.