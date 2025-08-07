Черновцы - Украина Румыния Молдова привлекают Польшу и Литву

Сибига анонсировал встречу с лидерами ЕС в Черновцах — детали
В пятницу, 8 августа, в Черновцах стартует новый раунд политических консультаций Украины, Румынии и Молдовы. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что на этот раз к переговорам присоединятся представители Польши и Литвы. Расширение формата должно укрепить безопасность Балтийско-Черноморского региона.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Почему консультации расширяют до пяти государств
Министр Андрей Сибига подчеркнул, что участие Варшавы и Вильнюса является логичным шагом к общей региональной стратегии.
"Это сигнал того, что безопасность в Балтийско-Черноморском регионе является неделимой — в общих интересах безопасности, добрососедства и евроинтеграции", — отметил глава МИД.
По словам Сибиги, повестка дня будет включать координацию усилий по противодействию российской агрессии, защиту критической инфраструктуры и развитие транснациональных транспортных и энергетических коридоров.
"Есть конкретные предложения, как усилить связи и безопасность в Черноморском бассейне", — добавил министр, отметив важность тренировок украинских военных в Румынии и совместных проектов по энергетике.
Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев рассчитывает завершить полномасштабную войну уже в 2025 году. Дипломат подчеркнул, что Москва лишь создает видимость мирных переговоров.
Ранее мы также информировали, что после переговоров с израильским коллегой Гидеоном Сааром Сибига сообщил: Киев и Тель-Авив планируют углубить стратегическое партнерство.
Читайте Новини.LIVE!