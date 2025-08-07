Черновцы - Украина Румыния Молдова привлекают Польшу и Литву

Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

В пятницу, 8 августа, в Черновцах стартует новый раунд политических консультаций Украины, Румынии и Молдовы. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что на этот раз к переговорам присоединятся представители Польши и Литвы. Расширение формата должно укрепить безопасность Балтийско-Черноморского региона.

Почему консультации расширяют до пяти государств

Министр Андрей Сибига подчеркнул, что участие Варшавы и Вильнюса является логичным шагом к общей региональной стратегии.

"Это сигнал того, что безопасность в Балтийско-Черноморском регионе является неделимой — в общих интересах безопасности, добрососедства и евроинтеграции", — отметил глава МИД.

По словам Сибиги, повестка дня будет включать координацию усилий по противодействию российской агрессии, защиту критической инфраструктуры и развитие транснациональных транспортных и энергетических коридоров.

"Есть конкретные предложения, как усилить связи и безопасность в Черноморском бассейне", — добавил министр, отметив важность тренировок украинских военных в Румынии и совместных проектов по энергетике.

