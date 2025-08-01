Прем’єр Швеції зустрівся з українськими ЛГБТКІ ветеранами. Фото: kristerssonulf / Instagram

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон провів зустріч з українськими ЛГБТКІ ветеранами. Також він переговорив із представниками громадської організації РФСЛ на Сагерській резиденції.

Про це Крістерссон написав в Instagram.

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Прем’єр Швеції зустрівся з українськими ЛГБТКІ ветеранами

За його словами, ці люди не лише борються на фронті та підтримують спротив у війні проти Росії, а й є живим втіленням ліберальних цінностей, які захищає Україна.

Крістерссон наголосив, що наразі в Україні одностатеві пари не мають можливості офіційно укласти шлюб або зареєструвати партнерство.

Він підкреслив важливість повного правового захисту прав усіх меншин, зокрема представників ЛГБТКІ-спільноти, як частини процесу євроінтеграції України.

"Як сильний прихильник України, Швеція уважно стежитиме за тим, щоб ці зобов’язання були виконані", — зазначив прем’єр-міністр.

Прем’єр Швеції зустрівся з українськими ЛГБТКІ ветеранами. Фото: kristerssonulf / Instagram

Українські ЛГБТКІ ветерани на зустрічі із прем'єром Швеції. Фото: kristerssonulf / Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового посла у Швеції. Посаду обійняла Світлана Заліщук.

А до цього прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеція продовжить робити свій внесок у швидке та суттєве постачання військової допомоги Україні. Стокгольм є одним з найбільших донорів у підтримці Києва.