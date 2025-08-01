Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Швеція вимагає гарантій для ЛГБТКІ-меншин в Україні на шляху в ЄС

Швеція вимагає гарантій для ЛГБТКІ-меншин в Україні на шляху в ЄС

Ua en ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 21:12
Прем’єр Швеції зустрівся з українськими ЛГБТКІ ветеранами
Прем’єр Швеції зустрівся з українськими ЛГБТКІ ветеранами. Фото: kristerssonulf / Instagram

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон провів зустріч з українськими ЛГБТКІ ветеранами. Також він переговорив із представниками громадської організації РФСЛ на Сагерській резиденції.

Про це Крістерссон написав в Instagram

Реклама
Читайте також:
Швеція вимагає гарантій для ЛГБТКІ-меншин в Україні на шляху в ЄС - фото 1
Пост Крістерссона. Фото: скриншот

Прем’єр Швеції зустрівся з українськими ЛГБТКІ ветеранами

За його словами, ці люди не лише борються на фронті та підтримують спротив у війні проти Росії, а й є живим втіленням ліберальних цінностей, які захищає Україна.

Крістерссон наголосив, що наразі в Україні одностатеві пари не мають можливості офіційно укласти шлюб або зареєструвати партнерство.

Він підкреслив важливість повного правового захисту прав усіх меншин, зокрема представників ЛГБТКІ-спільноти, як частини процесу євроінтеграції України.

"Як сильний прихильник України, Швеція уважно стежитиме за тим, щоб ці зобов’язання були виконані", — зазначив прем’єр-міністр.

Швеція вимагає гарантій для ЛГБТКІ-меншин в Україні на шляху в ЄС - фото 2
Прем’єр Швеції зустрівся з українськими ЛГБТКІ ветеранами. Фото: kristerssonulf / Instagram
Швеція вимагає гарантій для ЛГБТКІ-меншин в Україні на шляху в ЄС - фото 3
Українські ЛГБТКІ ветерани на зустрічі із прем'єром Швеції. Фото: kristerssonulf / Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового посла у Швеції. Посаду обійняла Світлана Заліщук.

А до цього прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеція продовжить робити свій внесок у швидке та суттєве постачання військової допомоги Україні. Стокгольм є одним з найбільших донорів у підтримці Києва.

військова допомога Швеція ЛГБТ ветерани ЄС
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації