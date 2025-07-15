Швеція продовжить робити свій внесок у швидке та суттєве постачання допомоги Україні, — Крістерссон

Прем'єр Швеції озвучив позицію щодо постачання зброї Україні
Швеція продовжить робити свій внесок у швидке та суттєве постачання військової допомоги Україні. Стокгольм є одним з найбільших донорів у підтримці Києва.
Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в соцмережі Х у вівторок, 15 липня, у відповідь на ініціативу президента США Дональда Трампа щодо збільшення підтримки України.
Допомога Україні від Швеції
Крістерссон заявив, що його країна залишатиметься одним із провідних донорів підтримки України й надалі забезпечуватиме необхідним озброєнням.
"Як один з найбільших донорів України та разом з нашими союзниками по НАТО Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні", — заявив прем’єр.
Також він відзначив важливість єдності західних країн у протидії російській агресії.
"Час має вирішальне значення. Чим швидше ми всі об’єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано", — наголосив Крістерссон.
Зазначимо, що Швеція стабільно входить до числа ключових партнерів України, підтримуючи обороноздатність країни у межах як двосторонньої допомоги, так і в координації із союзниками по НАТО.
Нагадаємо, США продадуть союзникам по НАТО зброю на суму близько 10 мільярдів доларів — воно призначене для подальшої передачі ЗСУ.
Також ми писали, що Україна може отримати не лише системи ППО Patriot, а й інші види озброєння, зокрема ракети малої та середньої дальності.
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