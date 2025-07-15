Швеция продолжит делать свой вклад в быструю и существенную поставку помощи Украине, — Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: Jessica Gow/TT News Agency/via REUTERS

Швеция продолжит делать свой вклад в быструю и существенную поставку военной помощи Украине. Стокгольм является одним из крупнейших доноров в поддержке Киева.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети Х во вторник, 15 июля, в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа по увеличению поддержки Украины.

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Кристерссон заявил, что его страна будет оставаться одним из ведущих доноров поддержки Украины и в дальнейшем будет обеспечивать необходимым вооружением.

"Как один из крупнейших доноров Украины и вместе с нашими союзниками по НАТО Швеция будет продолжать делать свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине", — заявил премьер.

Также он отметил важность единства западных стран в противодействии российской агрессии.

"Время имеет решающее значение. Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено", — подчеркнул Кристерссон.

Сообщение Кристерссона в Х

Отметим, что Швеция стабильно входит в число ключевых партнеров Украины, поддерживая обороноспособность страны в рамках как двусторонней помощи, так и в координации с союзниками по НАТО.

Напомним, США продадут союзникам по НАТО оружие на сумму около 10 миллиардов долларов — оно предназначено для дальнейшей передачи ВСУ.

Также мы писали, что Украина может получить не только системы ПВО Patriot, но и другие виды вооружения, в частности ракеты малой и средней дальности.