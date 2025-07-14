Яку ще зброю можуть передати США Україні, окрім Patriot

Не лише Patriot — у CNN назвали, яку ще зброю можуть передати США
Президент США Дональд Трамп оголосив про новий план постачання зброї Україні. Стало відомо, що на додаток до Patriot, США можуть передати ЗСУ й інші види озброєння, зокрема ракети малої та середньої дальності.
Про це інформує CNN.
США планують передати Україні не лише Patriot — що відомо
Стало відомо, що на додаток до Patriot, США можуть також продавати членам НАТО ракети малої дальності, гаубичні снаряди й ракети середньої дальності класу "повітря-повітря", які потім будуть передавати Україні.
Джерело CNN на умовах анонімності розповіло виданню, що крім систем Patriot США також можуть продати НАТО для постачання Україні:
- ракети малої дальності;
- снаряди для гаубиць;
- ракети середньої дальності класу "повітря-повітря".
Офіційні особи в коментарі виданню уточнили, що Трамп не передає Україні зброю напряму з двох причин.
По-перше, продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її безпосередньо Україні, Трамп сподівається убезпечити себе від політичної критики у зв'язку з тим, що він відмовляється від своєї передвиборчої обіцянки зменшити роль США в багаторічній війні.
По-друге, президент розраховує на фінансову вигоду: кожна система Patriot коштує приблизно 1 мільярд доларів.
Нещодавно Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США — для ЗСУ буде передано 17 систем протиракетної оборони.
Крім того, Дональд Трамп розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.
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