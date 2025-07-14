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Головна Новини дня Не лише Patriot — у CNN назвали, яку ще зброю можуть передати США

Не лише Patriot — у CNN назвали, яку ще зброю можуть передати США

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 21:56
Яку ще зброю можуть передати США Україні, окрім Patriot
Володимир Зеленський на військовому полігоні у Німеччині, де проходили навчання воїни ЗСУ. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про новий план постачання зброї Україні. Стало відомо, що на додаток до Patriot, США можуть передати ЗСУ й інші види озброєння, зокрема ракети малої та середньої дальності.

Про це інформує CNN.

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Стало відомо, що на додаток до Patriot, США можуть також продавати членам НАТО ракети малої дальності, гаубичні снаряди й ракети середньої дальності класу "повітря-повітря", які потім будуть передавати Україні.

Джерело CNN на умовах анонімності розповіло виданню, що крім систем Patriot США також можуть продати НАТО для постачання Україні:

  • ракети малої дальності;
  • снаряди для гаубиць;
  • ракети середньої дальності класу "повітря-повітря". 

Офіційні особи в коментарі виданню уточнили, що Трамп не передає Україні зброю напряму з двох причин. 

По-перше, продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її безпосередньо Україні, Трамп сподівається убезпечити себе від політичної критики у зв'язку з тим, що він відмовляється від своєї передвиборчої обіцянки зменшити роль США в багаторічній війні. 

По-друге, президент розраховує на фінансову вигоду: кожна система Patriot коштує приблизно 1 мільярд доларів.

Нещодавно Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США — для ЗСУ буде передано 17 систем протиракетної оборони.

Крім того, Дональд Трамп розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.

Дональд Трамп військова допомога ракети війна в Україні Patriot
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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