Яку ще зброю можуть передати США Україні, окрім Patriot

Володимир Зеленський на військовому полігоні у Німеччині, де проходили навчання воїни ЗСУ. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про новий план постачання зброї Україні. Стало відомо, що на додаток до Patriot, США можуть передати ЗСУ й інші види озброєння, зокрема ракети малої та середньої дальності.

Про це інформує CNN.

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Стало відомо, що на додаток до Patriot, США можуть також продавати членам НАТО ракети малої дальності, гаубичні снаряди й ракети середньої дальності класу "повітря-повітря", які потім будуть передавати Україні.

Джерело CNN на умовах анонімності розповіло виданню, що крім систем Patriot США також можуть продати НАТО для постачання Україні:

ракети малої дальності;

снаряди для гаубиць;

ракети середньої дальності класу "повітря-повітря".

Офіційні особи в коментарі виданню уточнили, що Трамп не передає Україні зброю напряму з двох причин.

По-перше, продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її безпосередньо Україні, Трамп сподівається убезпечити себе від політичної критики у зв'язку з тим, що він відмовляється від своєї передвиборчої обіцянки зменшити роль США в багаторічній війні.

По-друге, президент розраховує на фінансову вигоду: кожна система Patriot коштує приблизно 1 мільярд доларів.

Нещодавно Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США — для ЗСУ буде передано 17 систем протиракетної оборони.

Крім того, Дональд Трамп розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.