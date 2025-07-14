Какое еще оружие могут передать США Украине, кроме Patriot

Владимир Зеленский на военном полигоне в Германии, где проходили учения воины ВСУ. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о новом плане поставок оружия Украине. Стало известно, что в дополнение к Patriot, США могут передать ВСУ и другие виды вооружения, в частности ракеты малой и средней дальности.

Об этом информирует CNN.

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Стало известно, что в дополнение к Patriot, США могут также продавать членам НАТО ракеты малой дальности, гаубичные снаряды и ракеты средней дальности класса "воздух-воздух", которые затем будут передавать Украине.

Источник CNN на условиях анонимности рассказал изданию, что помимо систем Patriot США также могут продать НАТО для поставки Украине:

ракеты малой дальности;

снаряды для гаубиц;

ракеты средней дальности класса "воздух-воздух".

Официальные лица в комментарии изданию уточнили, что Трамп не передает Украине оружие напрямую по двум причинам.

Во-первых, продавая оружие европейским странам, а не передавая его непосредственно Украине, Трамп надеется обезопасить себя от политической критики в связи с тем, что он отказывается от своего предвыборного обещания уменьшить роль США в многолетней войне.

Во-вторых, президент рассчитывает на финансовую выгоду: каждая система Patriot стоит примерно 1 миллиард долларов.

Недавно Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США — для ВСУ будет передано 17 систем противоракетной обороны.

Кроме того, Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM.