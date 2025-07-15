США продадуть НАТО зброю для України на 10 млрд доларів

Дональд Трамп та Марк Рютте. Фото: Reuters

Стало відомо, що Сполучені Штати Америки продадуть союзникам по НАТО зброю на суму близько 10 мільярдів доларів. Це озброєння призначене для подальшої передачі Збройним силам України.

Про це інформує Axios з посиланням на власні джерела.

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Сьогодні, 14 липня, Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні.

За інформацією Axios, США продадуть союзникам по НАТО зброю на суму близько 10 млрд доларів для подальшого постачання Україні.

Як зазначає Axios, 10 мільярдів доларів — це сума лише на час першого етапу. Постачання, що зрештою призначені для України, включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди.

Під час виступу у Білому домі Трамп заявив, що США надішлють союзникам по НАТО "найкращого військового обладнання у світі на мільярди доларів", а ці країни оплатять рахунки.

Своєю чергою, Рютте заявив, що це дозволить Україні отримати масові постачання зброї, включаючи засоби протиповітряної оборони та ракети. У деяких випадках країни негайно надсилатимуть до України озброєння, яке вже є в їхніх арсеналах, та закуповуватимуть зброю у США для їхнього поповнення.

Два джерела повідомили Axios, що план міститиме ракети великої дальності, які можуть завдавати ударів вглиб території РФ.

Генсек НАТО про деталі угоди із США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкрив деталі угоди щодо зброї від США для НАТО, що буде передаватися Україні.

"Ви зателефонували мені в четвер і сказали, що прийняли рішення. І це рішення полягає в тому, що ви хочете, щоб Україна мала все необхідне для того, щоб захищатися від Росії, але ви хочете, щоб за це платили європейці, що є цілком логічним", — сказав Рютте під час зустрічі з Трампом у Білому домі.

За його словами, "європейці роблять крок вперед", і генсек вже спілкувався щодо цього з "багатьма країнами".

"На даний момент можу сказати, що Німеччина, а також Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Королівство, Нідерланди, Канада. Всі вони хочуть бути частиною цього. І це лише перша хвиля. Буде ще більше. Тож ми будемо працювати через системи НАТО, щоб переконатися, що ми знаємо, що потрібно українцям. Щоб ми могли скласти пакети", — поінформував генсек.

Зокрема, він зазначив, що угода "означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військового обладнання, як для протиповітряної оборони, так і ракети, боєприпаси тощо".

Крім того, Рютте додав, що обговорював сьогодні вранці з міністром оборони США Пітом Гегсетом у Пентагоні можливість надання допомоги Україні із запасів США.

Нагадаємо, що Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.

Також лідер США розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.