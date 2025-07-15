США продадут НАТО оружие для Украины на 10 млрд долларов

Дональд Трамп и Марк Рютте. Фото: Reuters

Стало известно, что Соединенные Штаты Америки продадут союзникам по НАТО оружие на сумму около 10 миллиардов долларов. Это вооружение предназначено для дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины.

Об этом информирует Axios со ссылкой на собственные источники.

Реклама

Читайте также:

США продадут союзникам оружие для ВСУ — о каких суммах идет речь

Сегодня, 14 июля, Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что заключил соглашение о поставках оружия Украине.

По информации Axios, США продадут союзникам по НАТО оружие на сумму около 10 млрд долларов для дальнейшей поставки Украине.

Как отмечает Axios, 10 миллиардов долларов — это сумма только на время первого этапа. Поставки, которые в конечном итоге предназначены для Украины, включают ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Во время выступления в Белом доме Трамп заявил, что США пришлют союзникам по НАТО "лучшего военного оборудования в мире на миллиарды долларов", а эти страны оплатят счета.

В свою очередь, Рютте заявил, что это позволит Украине получить массовые поставки оружия, включая средства противовоздушной обороны и ракеты. В некоторых случаях страны будут немедленно отправлять в Украину вооружение, которое уже есть в их арсеналах, и закупать оружие у США для их пополнения.

Два источника сообщили Axios, что план будет включать ракеты большой дальности, которые могут наносить удары вглубь территории РФ.

Генсек НАТО о деталях соглашения с США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскрыл детали сделки по оружию от США для НАТО, которое будет передаваться Украине.

"Вы позвонили мне в четверг и сказали, что приняли решение. И это решение заключается в том, что вы хотите, чтобы Украина имела все необходимое для того, чтобы защищаться от России, но вы хотите, чтобы за это платили европейцы, что является вполне логичным", — сказал Рютте во время встречи с Трампом в Белом доме.

По его словам, "европейцы делают шаг вперед", и генсек уже общался по этому поводу со "многими странами".

"На данный момент могу сказать, что Германия, а также Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Королевство, Нидерланды, Канада. Все они хотят быть частью этого. И это только первая волна. Будет еще больше. Поэтому мы будем работать через системы НАТО, чтобы убедиться, что мы знаем, что нужно украинцам. Чтобы мы могли составить пакеты", — проинформировал генсек.

В частности, он отметил, что соглашение "будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военного оборудования, как для противовоздушной обороны, так и ракеты, боеприпасы и т.д.".

Кроме того, Рютте добавил, что обсуждал сегодня утром с министром обороны США Питом Хегсетом в Пентагоне возможность оказания помощи Украине из запасов США.

Напомним, что Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США.

Также лидер США рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM.