Премьер Швеции встретился с украинскими ЛГБТКИ ветеранами. Фото: kristerssonulf / Instagram

Премьер Швеции Ульф Кристерссон провел встречу с украинскими ЛГБТКИ ветеранами. Также он переговорил представителями общественной организации РФСЛ на Сагерской резиденции.

Об этом Кристерссон написал в Instagram.

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Премьер Швеции встретился с украинскими ЛГБТКИ ветеранами

По его словам, эти люди не только борются на фронте и поддерживают сопротивление в войне против России, но и являются живым воплощением либеральных ценностей, которые защищает Украина.

Кристерссон отметил, что сейчас в Украине однополые пары не имеют возможности официально заключить брак или зарегистрировать партнерство.

Он подчеркнул важность полной правовой защиты прав всех меньшинств, в частности представителей ЛГБТКИ-сообщества, как части процесса евроинтеграции Украины.

"Как сильный сторонник Украины, Швеция будет внимательно следить за тем, чтобы эти обязательства были выполнены", — отметил премьер-министр.

Премьер Швеции встретился с украинскими ЛГБТКИ ветеранами. Фото: kristerssonulf / Instagram

Украинские ЛГБТКИ ветераны на встрече с премьером Швеции. Фото: kristerssonulf / Instagram

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового посла в Швеции. Должность заняла Светлана Залищук.

А до этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция продолжит делать свой вклад в быструю и существенную поставку военной помощи Украине. Стокгольм является одним из крупнейших доноров в поддержке Киева.