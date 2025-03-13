Швеція надасть Україні на відбудову понад 137 млн доларів

Пошкоджений через обстріл будинок. Фото: Новини.LIVE

Швеція надасть Україні понад 137,7 мільйона доларів. Ці кошти підуть на відбудову та розвиток, а також на нагальні гуманітарні потреби.

Про це заявив міністр міжнародного розвитку Швеції Беньямін Дуза, передає Reuters в четвер, 13 березня.

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Як зазначив міністр, пакет допомоги на понад 137,7 мільйона доларів для України став найбільшою програмою цивільної допомоги Швеції в історії. Він передбачає відбудову зруйнованої інфраструктури, а також розмінування та навчання медичних працівників.

"Підтримка України — це питання солідарності, а також безпеки Швеції. Останні кілька тижнів були непростими. Ніколи не було очевидніше, що ми більше не можемо сприймати підтримку України з боку світу як належне", — сказав Доуза.

Нагадаємо, Ісландія виділила додаткові кошти для Фонду підтримки енергетики України. Йдеться про суму у понад 2 мільйони євро.

Також Велика Британія заявила, що виділить 1,6 мільярда фунтів стерлінгів через програму UK Export Finance. Ці кошти підуть на закупівлю понад 5 тис. ракет для зенітно-ракетних комплексів.