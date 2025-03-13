Швеция предоставит Украине на восстановление более 137 млн долларов

Поврежденный из-за обстрела дом. Фото: Новини.LIVE

Швеция предоставит Украине более 137,7 миллиона долларов. Эти средства пойдут на восстановление и развитие, а также на неотложные гуманитарные нужды.

Об этом заявил министр международного развития Швеции Беньямин Дуза, передает Reuters в четверг, 13 марта.

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Как отметил министр, пакет помощи на более 137,7 миллиона долларов для Украины стал крупнейшей программой гражданской помощи Швеции в истории. Он предусматривает восстановление разрушенной инфраструктуры, а также разминирование и обучение медицинских работников.

"Поддержка Украины — это вопрос солидарности, а также безопасности Швеции. Последние несколько недель были непростыми. Никогда не было очевиднее, что мы больше не можем воспринимать поддержку Украины со стороны мира как должное", — сказал Доуза.

Напомним, Исландия выделила дополнительные средства для Фонда поддержки энергетики Украины. Речь идет о сумме в более чем 2 миллиона евро.

Также Великобритания заявила, что выделит 1,6 миллиарда фунтов стерлингов через программу UK Export Finance. Эти средства пойдут на закупку более 5 тыс. ракет для зенитно-ракетных комплексов.