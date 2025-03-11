Ісландія виділила для української енергетики додаткові 2 млн євро

Енергетичний об'єкт. Фото: Pexels

Ісландія виділила додаткові кошти для Фонду підтримки енергетики України. Йдеться про понад 2 мільйони євро. Відтак загальний внесок країни до Фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України у вівторок, 11 березня.

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Як зазначають в Міненерго, раніше протягом двох років Ісландія здійснила чотири транші внесків до Фонду підтримки енергетики України. Ці фінанси пішли на необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Кожен внесок партнерів до Фонду підтримки енергетики України має надзвичайно важливе значення. За відповідні кошти закуповується обладнання, яке допомагає енергетикам відновлювати зруйноване ворогом та повертати світло і тепло в домівки українців. Дякуємо Ісландії за підтримку і черговий внесок в енергетичну стійкість України", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, сім країн ЄС зобов'язались виділити Україні пакет допомоги на 15 млрд євро. Це відбулось під час позапланового саміту Європейської ради.

Німеччина планує виділити Україні 3 млрд євро. Для обговорення цього голова партії ХДС Фрідріх Мерц зустрінеться з Олафом Шольцом.