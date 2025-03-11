Исландия выделила для украинской энергетики еще 2 млн евро

Энергетический объект. Фото: Pexels

Исландия выделила дополнительные средства для Фонда поддержки энергетики Украины. Речь идет о более 2 миллионах евро. Поэтому общий вклад страны в Фонд вырос до более 5,6 миллиона евро.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины во вторник, 11 марта.

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Средства на поддержку украинской энергетики

Как отмечают в Минэнерго, ранее в течение двух лет Исландия осуществила четыре транша взносов в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти финансы пошли на необходимое оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Каждый вклад партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины имеет чрезвычайно важное значение. За соответствующие средства закупается оборудование, которое помогает энергетикам восстанавливать разрушенное врагом и возвращать свет и тепло в дома украинцев. Спасибо Исландии за поддержку и очередной вклад в энергетическую устойчивость Украины", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, семь стран ЕС обязались выделить Украине пакет помощи на 15 млрд евро. Это произошло во время внепланового саммита Европейского совета.

Германия планирует выделить Украине 3 млрд евро. Для обсуждения этого председатель партии ХДС Фридрих Мерц встретится с Олафом Шольцом.