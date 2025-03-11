Исландия выделила для украинской энергетики еще 2 млн евро

Исландия выделила дополнительные средства для энергетики Украины
Исландия выделила дополнительные средства для Фонда поддержки энергетики Украины. Речь идет о более 2 миллионах евро. Поэтому общий вклад страны в Фонд вырос до более 5,6 миллиона евро.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины во вторник, 11 марта.
Средства на поддержку украинской энергетики
Как отмечают в Минэнерго, ранее в течение двух лет Исландия осуществила четыре транша взносов в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти финансы пошли на необходимое оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
"Каждый вклад партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины имеет чрезвычайно важное значение. За соответствующие средства закупается оборудование, которое помогает энергетикам восстанавливать разрушенное врагом и возвращать свет и тепло в дома украинцев. Спасибо Исландии за поддержку и очередной вклад в энергетическую устойчивость Украины", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Напомним, семь стран ЕС обязались выделить Украине пакет помощи на 15 млрд евро. Это произошло во время внепланового саммита Европейского совета.
Германия планирует выделить Украине 3 млрд евро. Для обсуждения этого председатель партии ХДС Фридрих Мерц встретится с Олафом Шольцом.
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