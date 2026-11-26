Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Швеція оголосила про надання Україні додаткового пакета зимової підтримки на суму 52,57 млн доларів. Допомога спрямована на зміцнення енергетичної стійкості держави, підтримку критичної інфраструктури та захист найбільш вразливих категорій населення.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

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I am deeply grateful to Sweden for announcing an additional winter support package for Ukraine worth $52.57 million.



As Ukraine faces its fifth winter of Russia’s full-scale war, this support comes at a crucial time. It will help vulnerable households, strengthen our energy… https://t.co/Ga7n3lkly1 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 26, 2026

На що спрямують зимову допомогу Швеції

За словами очільника МЗС, новий пакет підтримки надходить у важливий момент, коли Україна готується пережити вже п'яту зиму в умовах повномасштабної російської агресії.

Зокрема, шведське фінансування допоможе забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури, посилити енергетичну стійкість та організувати постачання обладнання для реагування на надзвичайні ситуації.

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Частину допомоги також спрямують на підтримку найбільш вразливих верств населення.

Сибіга наголосив, що Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись використати зимовий період для посилення тиску на цивільне населення.

"Росія знову намагається використати зиму як зброю, цілеспрямовано атакуючи енергетичну інфраструктуру України. Своєчасна допомога Швеції допоможе нам захистити наших людей і вистояти перед російським терором", — заявив міністр.

Сибіга також висловив вдячність шведській стороні за послідовну підтримку України: "Дякуємо, що підтримуєте Україну!".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Фінляндія оголосила про виділення 7,5 млн євро на підтримку української енергетики. Кошти спрямують до Фонду підтримки енергетики України для закупівлі обладнання та відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками.

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив про потребу України у щонайменше 115 млрд євро для забезпечення фінансової стабільності у 2027 році.