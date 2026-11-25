Міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Фінляндія анонсувала фінансову допомогу українській енергетиці. Країна планує зробити внесок у розмірі 7,5 млн євро. Кошти спрямують до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у середу, 25 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Внесок Фінляндії до Фонду підтримки енергетики України

Фінляндія оголосила про намір долучитися до Фонду підтримки енергетики України з внеском у розмірі 7,5 млн євро. Таким чином, збільшиться кількість країн-партнерів, які допомагають українському енергетичному сектору та підтримують відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль подякував Фінляндії за це рішення та відзначив важливість міжнародної допомоги для українських енергетичних компаній:

"Дякуємо Фінляндії за рішення приєднатися до Фонду та посилити міжнародну підтримку нашого енергосектору. Залучена через Фонд допомога дозволяє забезпечувати українські енергокомпанії необхідним обладнанням для ремонтів та швидше відновлювати енергооб’єкти після російських атак. Ми високо цінуємо солідарність Фінляндії та її внесок у посилення енергетичної стійкості України".

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Що відомо про Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за ініціативи Європейської комісії при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Станом на сьогодні до Фонду надійшло понад 2,4 млрд євро коштів. Їх надали 41 іноземний спонсор із 27 країн-партнерів, а також три міжнародні організації.

Скриншот повідомлення Міненерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Норвегія виділила Україні 54 млн доларів на підтримку енергетичного сектору. Про це оголосив міністр енергетики країни Тер'є Асланд під час зустрічі з Денисом Шмигалем у Києві. За підсумками переговорів сторони підписали меморандум про посилення енергетичного партнерства, який передбачає співпрацю у відновленні та модернізації енергетичної інфраструктури.

Також ми писали, що Кліматичні інвестиційні фонди (CIF) схвалили інвестиційний план для енергетики України на 116,2 млн доларів. Він передбачає розвиток транскордонних енергетичних з’єднань, збільшення потужностей відновлюваної енергетики та впровадження систем накопичення енергії. Реалізація програми має сприяти інтеграції української енергосистеми до європейської мережі та підвищенню її стійкості.