Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Финляндия объявила о финансовой помощи украинской энергетике. Страна планирует выделить 7,5 млн евро. Средства будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в среду, 25 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Вклад Финляндии в Фонд поддержки энергетики Украины

Финляндия объявила о намерении присоединиться к Фонду поддержки энергетики Украины с взносом в размере 7,5 млн евро. Таким образом, увеличится количество стран-партнеров, которые помогают украинскому энергетическому сектору и поддерживают восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Финляндию за это решение и отметил важность международной помощи для украинских энергетических компаний:

"Благодарим Финляндию за решение присоединиться к Фонду и усилить международную поддержку нашего энергосектора. Полученная через Фонд помощь позволяет обеспечивать украинские энергокомпании необходимым оборудованием для ремонтов и быстрее восстанавливать энергообъекты после российских атак. Мы высоко ценим солидарность Финляндии и её вклад в укрепление энергетической устойчивости Украины".

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Что известно о Фонде поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года по инициативе Европейской комиссии при Секретариате Энергетического сообщества.

На сегодняшний день в Фонд поступило более 2,4 млрд евро. Средства предоставили 41 иностранный спонсор из 27 стран-партнеров, а также три международные организации.

Скриншот сообщения Минэнерго/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Норвегия выделила Украине 54 млн долларов на поддержку энергетического сектора. Об этом объявил министр энергетики страны Терье Асланд во время встречи с Денисом Шмыгалем в Киеве. По итогам переговоров стороны подписали меморандум об укреплении энергетического партнерства, который предусматривает сотрудничество в восстановлении и модернизации энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что Климатические инвестиционные фонды (CIF) одобрили инвестиционный план для энергетики Украины на 116,2 млн долларов. Он предусматривает развитие трансграничных энергетических соединений, увеличение мощностей возобновляемой энергетики и внедрение систем накопления энергии. Реализация программы должна способствовать интеграции украинской энергосистемы в европейскую сеть и повышению её устойчивости.