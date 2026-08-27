Швеція направить Україні ще 270 млн крон оборонної допомоги

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссонвідвідує захід з нагоди святкування Дня Незалежності України. Фото: Reuters

Швеція надасть додатково понад 270 млн шведських крон на підтримку обороноздатності України. Основну частину коштів спрямують на посилення української протиповітряної оборони та закупівлю необхідних боєприпасів. Після цього внеску загальна сума фінансування Швецією програми PURL становитиме 552 млн доларів США.

Про це 27 серпня повідомив уряд Швеції, передає Новини.LIVE.

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Кошти спрямують через міжнародні ініціативи

Шведський уряд доручив Збройним силам країни розподілити фінансові внески між низкою багатосторонніх фондів та ініціатив. Загальна сума допомоги становить трохи більше ніж 270 млн шведських крон.

Зокрема, 14 млн доларів, або близько 133 млн шведських крон, спрямують до PURL — американської багатосторонньої ініціативи, яку адмініструє НАТО.

Через PURL США передають Україні американське озброєння та військове обладнання у межах пакетів, які фінансують союзники та країни-партнери.

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За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, завдяки внескам у PURL Україна може швидше отримувати озброєння, якого найбільше потребує.

"Це включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, які дозволять Україні продовжувати захищатися від постійних атак Росії", — заявив Йонсон.

Це вже п’ятий внесок Швеції до PURL

Новий пакет передбачає, зокрема, сучасні системи протиповітряної оборони та боєприпаси. У шведському уряді наголосили, що вони мають важливе значення для захисту України від російських атак.

Це вже п’ятий внесок Швеції в ініціативу PURL. Після нового фінансування загальний обсяг шведської підтримки цієї програми сягнув 552 млн доларів США.

Новини.LIVE писали, що Європейський Союз продовжує допомагати Україні. Зокрема, 24 серпня Європейська комісія затвердила черговий пакет оборонних закупівель для України на суму 6,1 млрд євро. Фінансування передбачає придбання систем ППО та протиракетної оборони, ракет, боєприпасів і радарів.

Також, Європейський Союз готує масштабне розширення санкцій проти Росії, яке може стати найбільшим із початку повномасштабної війни. До санкційних списків планують додати близько 1600 фізичних та юридичних осіб, значна частина яких пов’язана з російським військово-промисловим комплексом.