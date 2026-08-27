Швеция выделит Украине ещё 270 млн крон в качестве оборонной помощи

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посещает мероприятие, посвященное празднованию Дня независимости Украины. Фото: Reuters

Швеция выделит дополнительно более 270 млн шведских крон на поддержку обороноспособности Украины. Основная часть средств будет направлена на укрепление украинской противовоздушной обороны и закупку необходимых боеприпасов. После этого взноса общая сумма финансирования Швецией программы PURL составит 552 млн долларов США.

Об этом 27 августа сообщило правительство Швеции, передает Новини.LIVE.

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Средства будут направлены через международные инициативы

Шведское правительство поручило Вооруженным силам страны распределить финансовые взносы между рядом многосторонних фондов и инициатив. Общая сумма помощи составляет чуть более 270 млн шведских крон.

В частности, 14 млн долларов, или около 133 млн шведских крон, будут направлены в PURL — американскую многостороннюю инициативу, которую администрирует НАТО.

Через PURL США передают Украине американское вооружение и военное оборудование в рамках пакетов, финансируемых союзниками и странами-партнерами.

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По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, благодаря взносам в PURL Украина может быстрее получать вооружение, в котором она больше всего нуждается.

"Это включает средства противовоздушной обороны и боеприпасы, которые позволят Украине продолжать защищаться от постоянных атак России", — заявил Йонсон.

Это уже пятый взнос Швеции в PURL

Новый пакет предусматривает, в частности, современные системы противовоздушной обороны и боеприпасы. В шведском правительстве подчеркнули, что они имеют важное значение для защиты Украины от российских атак.

Это уже пятый вклад Швеции в инициативу PURL. После нового финансирования общий объем шведской поддержки этой программы достиг 552 млн долларов США.

Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз продолжает помогать Украине. В частности, 24 августа Европейская комиссия утвердила очередной пакет оборонных закупок для Украины на сумму 6,1 млрд евро. Финансирование предусматривает закупку систем ПВО и противоракетной обороны, ракет, боеприпасов и радаров.

Кроме того, Европейский Союз готовит масштабное расширение санкций против России, которое может стать крупнейшим с начала полномасштабной войны. В санкционные списки планируется включить около 1600 физических и юридических лиц, значительная часть которых связана с российским военно-промышленным комплексом.