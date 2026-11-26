Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Швеция объявила о предоставлении Украине дополнительного пакета зимней поддержки на сумму 52,57 млн долларов. Помощь направлена на укрепление энергетической устойчивости государства, поддержку критической инфраструктуры и защиту наиболее уязвимых категорий населения.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

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I am deeply grateful to Sweden for announcing an additional winter support package for Ukraine worth $52.57 million.



As Ukraine faces its fifth winter of Russia’s full-scale war, this support comes at a crucial time. It will help vulnerable households, strengthen our energy… https://t.co/Ga7n3lkly1 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 26, 2026

На что направят зимнюю помощь Швеции

По словам главы МИД, новый пакет поддержки поступает в важный момент, когда Украина готовится пережить уже пятую зиму в условиях полномасштабной российской агрессии.

В частности, шведское финансирование поможет обеспечить стабильную работу объектов критической инфраструктуры, укрепить энергетическую устойчивость и организовать поставки оборудования для реагирования на чрезвычайные ситуации.

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Часть помощи также направят на поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Сибига подчеркнул, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь использовать зимний период для усиления давления на гражданское население.

"Россия снова пытается использовать зиму как оружие, целенаправленно атакуя энергетическую инфраструктуру Украины. Своевременная помощь Швеции поможет нам защитить наших людей и выстоять перед российским террором", — заявил министр.

Сибига также выразил благодарность шведской стороне за последовательную поддержку Украины: "Спасибо, что поддерживаете Украину!".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Финляндия объявила о выделении 7,5 млн евро на поддержку украинской энергетики. Средства направят в Фонд поддержки энергетики Украины для закупки оборудования и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками.

Также Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о потребности Украины как минимум в 115 млрд евро для обеспечения финансовой стабильности в 2027 году.