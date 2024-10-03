Україна отримає на відновлення 1,7 млрд дол. від Швейцарії

Зустріч Кулеби та Бауманна. Фото: Мінреінтеграції

Швейцарія планує виділити близько 1,7 мільярда доларів на відновлення України. Ці кошти будуть поступово спрямовуватися на проєкти відбудови протягом чотирьох років.

Про це повідомила пресслужба Мінреінеграції у Telegram у четвер, 3 жовтня.

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"Вказані кошти впродовж наступних 4 років будуть спрямовані на проєкти відбудови в Україні", — йдеться у повідомленні.

Про це домовилися віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба та Надзвичайний й Повноважний Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

У міністерстві зазначили, що 1 мільярд доларів із суми буде спрямовано на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу, решту — на програми відновлення.

Скриншот допису Мінреінтеграції

Нагадаємо, агентство США з міжнародного розвитку оголосило про виділення допомоги Україні розміром понад один мільярд доларів.

Також ми писали, що парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Це історичне та важливе рішення для збереження пам'яті про жертв.