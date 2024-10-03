Украина получит на восстановление 1,7 млрд долл. от Швейцарии

Встреча Кулебы и Бауманна. Фото: Минреинтеграции

Швейцария планирует выделить около 1,7 млрд долларов на восстановление Украины. Эти средства будут постепенно направляться на проекты восстановления четыре года.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинеграции в Telegram в четверг, 3 октября.

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"Указанные средства в течение следующих 4 лет будут направлены на проекты восстановления в Украине", — говорится в сообщении.

Об этом договорились вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Феликс Бауманн.

В министерстве отметили, что 1 миллиард долларов из суммы будет направлен на секторы самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь, остальные — на программы восстановления.

Скриншот поста Минреинтеграции

Напомним, агентство США по международному развитию объявило о выделении помощи Украине в размере более одного миллиарда долларов.

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