Шуляк заявила, що реєстрація майна за законами РФ порушує закон

Шуляк заявила, що реєстрація майна за законами РФ порушує закон

Дата публікації: 18 березня 2026 08:57
Олена Шуляк. Фото: Facebook/ShuliakOlena

Голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила, що оформлення майна на окупованих територіях за російським законодавством, порушує законодавство України. Це може потягнути за собою певну відповідальність.

Про це Олена Шуляк заявила в ефірі Ранок.LIVE 18 березня.

Реклама
Читайте також:

Яке покарання може бути за оформлення майна в РФ

Шуляк заявила, що деякі люди, у яких залишилося житло на окупованих територіях, вони повертаються туди через Білорусь або інші країни. Після цього вони реєструють майно в РФ. 

"Оформлення або продаж нерухомості за російськими законами — це порушення українського законодавства. І це точно не вітається в нашій державі. Я не думаю, що таку людину будуть переслідувати в Україні, але потрібно розуміти, що це порушення законодавства і що відповідальність може бути за певні дії", — зазначила голова комітету ВРУ.

Вона додала, що в Україні існує Реєстр збитків від російської агресії. Українці можуть подати заявку до Реєстру, якщо втратили доступ до житла на окупованих територіях, навіть якщо воно вціліло. Після перегляду заявки комісією можна отримати компенсацію. 

"Люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях, не зможуть скористатися міжнародним механізмом компенсації збитків. Це лише для тих людей, які на сьогодні мають відповідну шкоду, відповідні збитки, які вимушені були виїхати, залишити своє майно, залишити свою роботу", — додала Шуляк.

Вона додала, що право власності зберігається за громадянами, але люди не можуть скористатися і вільно розпоряджатися таким майном. За словами Шуляк, продати його, не порушуючи законів України, не вдасться.

Раніше ми писали про те, що росіяни на тимчасово окупованих територіях готуються запустити механізм, який фактично дозволить масово вилучати дітей із сімей. Для цього окупанти планують створити формальні підстави.

Також ми розповідали, що у тимчасово окупованому Криму почалася нова хвиля репресій проти жінок. Найчастіше переслідують родичок українських політв'язнів, зокрема кримських татарок.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
