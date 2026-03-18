Шуляк заявила, что регистрация имущества по законам РФ нарушает закон

Елена Шуляк.

Председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что оформление имущества на оккупированных территориях по российскому законодательству, нарушает законодательство Украины. Это может повлечь за собой определенную ответственность.

Об этом Елена Шуляк заявила в эфире Ранок.LIVE 18 марта.

Читайте также:

Какое наказание может быть за оформление имущества в РФ

Шуляк заявила, что некоторые люди, у которых осталось жилье на оккупированных территориях, они возвращаются туда через Беларусь или другие страны. После этого они регистрируют имущество в РФ.

"Оформление или продажа недвижимости по российским законам — это нарушение украинского законодательства. И это точно не приветствуется в нашем государстве. Я не думаю, что такого человека будут преследовать в Украине, но нужно понимать, что это нарушение законодательства и ответственность может быть за определенные действия", — отметила глава комитета ВРУ.

Она добавила, что в Украине существует Реестр убытков от российской агрессии. Украинцы могут подать заявку в Реестр, если потеряли доступ к жилью на оккупированных территориях, даже если оно уцелело. После просмотра заявки комиссией можно получить компенсацию.

"Люди, которые живут на временно оккупированных территориях, не смогут воспользоваться международным механизмом компенсации убытков. Это только для тех людей, которые на сегодня имеют соответствующий ущерб, соответствующие убытки, которые вынуждены были уехать, оставить свое имущество, оставить свою работу", — добавила Шуляк.

Она добавила, что право собственности сохраняется за гражданами, но люди не могут воспользоваться и свободно распоряжаться таким имуществом. По словам Шуляк, продать его, не нарушая законов Украины, не удастся.

Ранее мы писали о том, что россияне на временно оккупированных территориях готовятся запустить механизм, который фактически позволит массово изымать детей из семей. Для этого оккупанты планируют создать формальные основания.

Также мы рассказывали, что во временно оккупированном Крыму началась новая волна репрессий против женщин. Чаще всего преследуют родственниц украинских политзаключенных, в частности крымских татарок.