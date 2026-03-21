Шон Пенн прокоментував свою світлину з Путіним

Шон Пенн прокоментував свою світлину з Путіним

Дата публікації: 21 березня 2026 18:38
Шон Пенн прокоментував свою світлину з Путіним
Шон Пенн. Фото: кадр з відео

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн має світлину з російським диктатором Володимиром Путіним. Він розповів, що на той час приїжджав на Московський кінофестиваль.

Як пише Новини.LIVE, про це повідомляє "Загін Кіноманів". 

Світлина Шон Пенна з Путіним

На світлині, яку показував ведучий, за столом сидять Володимир Путін, Шон Пенн та американський кіноактор і режисер Джек Ніколсон. Коментуючи цей кадр, актор розповів, що не пам'ятає, який це був рік, але тоді вони приїжджали на Московський кінофестиваль. За його словами, в рамках цього фестивалю, була подія, на яку прийшов російський диктатор. 

"Тоді ми говорили про батьківство. Можу точно сказати, можу точно визначити час, бо це було десь через два-три тижні після того, як президент Джордж Буш сказав: "Я заглянув йому в очі і відчув довіру"", — поділився Шон Пенн. 

Він також зізнався, що на той час теж побачив "щось справжнє" в очах Путіна. Однак тепер усі знають, що він готовий викрасти 30 тисяч дітей, вбити купу людей і навчити цих дітей ненавидіти батьків та країну.

Зазначимо, 16 березня Шон Пенн приїхав до України та зустрівся з Зеленським. Він також відвідав військових на фронті. 

Також режисер отримав "Оскар" від Укрзалізниці. Йому вручили статуетку, виготовлену з металу пошкодженого вагона.

володимир путін Шон Пенн
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
