Шон Пенн прокомментировал свою фотографию с Путиным

Шон Пенн прокомментировал свою фотографию с Путиным

Дата публикации 21 марта 2026 18:38
Шон Пенн прокомментировал свою фотографию с Путиным
Шон Пенн. Фото: кадр из видео

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн имеет фотографию с российским диктатором Владимиром Путиным. Он рассказал, что в то время приезжал на Московский кинофестиваль.

Как пишет Новини.LIVE, об этом сообщает "Отряд Киноманов".

Фотография Шон Пенна с Путиным

На фотографии, которую показывал ведущий, за столом сидят Владимир Путин, Шон Пенн и американский киноактер и режиссер Джек Николсон. Комментируя этот кадр, актер рассказал, что не помнит, какой это был год, но тогда они приезжали на Московский кинофестиваль. По его словам, в рамках этого фестиваля, было событие, на которое пришел российский диктатор.

"Тогда мы говорили об отцовстве. Могу точно сказать, могу точно определить время, потому что это было где-то через две-три недели после того, как президент Джордж Буш сказал: "Я заглянул ему в глаза и почувствовал доверие"", — поделился Шон Пенн.

Он также признался, что в то время тоже увидел "что-то настоящее" в глазах Путина. Однако теперь все знают, что он готов похитить 30 тысяч детей, убить кучу людей и научить этих детей ненавидеть родителей и страну.

Отметим, 16 марта Шон Пенн приехал в Украину и встретился с Зеленским. Он также посетил военных на фронте.

Также режиссер получил "Оскар" от Укрзализныци. Ему вручили статуэтку, изготовленную из металла поврежденного вагона.

владимир путин Шонн Пенн
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
