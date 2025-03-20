Шольц прокоментував гарантії ЄС для України після перемир'я

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз планує гарантувати сильну армію Україні після перемир’я з Росією. Зокрема, він прокоментував тимчасове перемир’я за планом президента України Володимира Зеленського.

Про це канцлер сказав під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі у четвер, 20 березня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Канцлер Німеччини зазначив, що ЄС має на меті гарантувати сильну армію для України після перемир’я з РФ.

Крім того, він додав, що тимчасове перемир’я за планом Зеленського виглядає цілком реальним. За його словами, це пов’язано з останніми розмовами між Трампом і Путіним, а також діалогом Зеленського з президентом США.

"Для нас є ключовим, щоб Україна лишалася незважено, суверенною, демократичною (Державою, — ред.). І продовжувала шлях до ЄС та мала сильну армію після миру. Це те, що ми маємо гарантувати. І зараз це включає можливість перемир’я на основі пропозицій президента Зеленського. Тепер є перший крок, який здається можливим з огляду на результати розмови між російським та американським президентами. Але це має стати реальністю, і це має закінчитися, коли припинення вогню дійсно набуде чинності. Тому для нас важливо продовжувати рішуче підтримувати Україну, яка є союзником і другом Європейського Союзу", — наголосив Шольц.

Крім того, канцлер заявив, що майже всі країни НАТО, включно з Німеччиною, готові витрачати два відсотки валового внутрішнього продукту на оборону. Зараз питання в тому, як це реалізувати та започаткувати зміни.

Нагадаємо, 14 березня Фрідріх Мерц анонсував військову допомогу Україні на 3 млрд євро.